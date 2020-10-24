Судан и Израиль договорились о нормализации отношений

Судан и Израиль смогли договориться о нормализации отношений. Об этом объявил президент США Дональд Трамп, которого цитирует в Twitter представитель Белого дома Джадд Дир.

По его словам, Трамп сделал это заявление и отметил, что решение Судана и Израиля стало «еще одним важным шагом к построению мира на Ближнем Востоке с еще одной страной, присоединяющейся к Авраамским соглашениям».

Месяцем ранее в Абу-Даби проходила встреча, на которой представители Судана, США и ОАЭ обсудили возможность нормализации отношений между Суданом и Израилем. До этого Израиль достиг договоренности о полной нормализации двусторонних отношений с ОАЭ. (Газета.Ру)