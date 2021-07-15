Сегодня в Бакинском апелляционном суде был зачитан приговор оппозиционному политику Тофигу Ягублу.
Как сообщил Turan сам Ягублу, суд принял решение заменить не отбытую часть наказания на условное наказание с испытательным сроком на 2,5 лет.
При этом с Ягублу снята мера пресечения в виде домашнего ареста.
Относительно выезда за рубеж Ягублу должен отдельно обратиться в Низаминский районный суд.
Из-за меры пресечения домашнего ареста Ягублу не смог поехать в Грузию попрощаться с больной матерью, а потом после ее смерти — участвовать на похоронах.