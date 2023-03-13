Окружной суд пакистанской столицы в понедельник выдал ордер на арест бывшего премьер-министра Пакистана и председателя оппозиционной партии «Движение за справедливость» (ДЗС) Имрана Хана по обвинению в угрозах и использовании «нецензурной лексики» в отношении женщины-судьи и представителей полиции.

Как сообщает газета Dawn, по решению суда Хан должен быть задержан без права освобождения под залог и предстать перед инстанцией до 29 марта.

На прошлой неделе Хан не явился на заседание окружного суда Исламабада по делу о продаже им иностранных подарков. Адвокаты экс-премьера указали, что Хан «воздержался от явки в суд» в связи с плохим самочувствием и «инвалидностью», которую получил в результате совершенного на него в ноябре 2022 года покушения.

По данным местных СМИ, в настоящее время против Хана в различных пакистанских судах возбуждено по меньшей мере 37 уголовных дел, в рамках которых ему предъявлены обвинения практически по всем уголовным статьям — от «госизмены» и «терроризма» до «богохульства».