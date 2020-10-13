Строительство трубопровода TAP завершено

По прошествии почти четырех с половиной лет Азербайджан завершил строительство Трансадриатического газопровода (TAP), предусматривающего транспортировку природного газа в Европу.

Об этом сообщает консорциум TAP.

Газопровод заполнен природным газом от турецко-греческой границы до приемного терминала на юге Италии.

TAP в настоящее время завершает подготовку к запуску коммерческих операций и предлагает рынку мощности в соответствии с соседними операторами системы передач.

Ожидается, что пункт соединения TAP с системой транспортировки природного газа Snam Rete Gas в Апулии (Италия) будет завершен и готов к транспортировке газа к середине ноября 2020 года.

По трубопроводу TAP, являющемуся частью проекта ЮГК, на первоначальном этапе планируется поставлять в Европу ежегодно 10 млрд кубометров газа, добываемого в рамках проекта «Шахдениз-2». На территории Кипой у турецко-греческой границы трубопровод будет присоединен к Трансанатолийскому трубопроводу (TANAP) и пройдет по территории Греции, Албании и дну Адриатического моря до Южной Италии.

Консорциум «Шахдениз» 28 июня 2013 года официально объявил о выборе трубопровода TAP для поставок азербайджанского газа в Европу. Протяженность трубопровода — 878 км, из них 550 км пройдет по территории Греции, 215 км — Албании, 105 км — дну Адриатического моря, 8 км — Южной Италии. Самая высокая точка трубопровода будет расположена в горах Албании (1 800 м), самая низкая — на дне моря (-820 м).

Церемония закладки TAP состоялась 17 мая 2016 года в греческих Салониках. Первые поставки азербайджанского газа в Европу запланированы в 2020 году.

ТАР будет покрывать 33% потребности в газе Болгарии, 20% — Греции, примерно 10,5% — Италии.(Report)