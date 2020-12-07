Стою на вершине Муров: Реза Дегати поделился новым душещипательным рассказом из Карабаха

Всемирно известный фотограф, исследователь общества National Geographic Реза Дегати покидает Азербайджан после 45 – дневного пребывания в нашей стране, сообщает #.

За это время он ни на один день не покидал Карабах, документировал важнейшие события, происходящие в этом крае, показал миру разруху и вандализм как следствие многолетней армянской оккупации в азербайджанском регионе. Как и старые фотографии, снятые Резой Дегати во время первой Карабахской войны, новые снимки вызвали большой резонанс.

Мировая общественность с ужасом созерцала фоторепортажи разрушенных храмов, мечетей, памятников культуры и целых городов, которые Реза Дегати публиковал на своей странице в Instagram.

Возвращаясь домой, во Францию, Реза Дегати подвел итог своего пребывания в Карабахе:

«Стою на вершине Муров на высоте 3840 метров и вспоминаю все тридцать лет, на протяжении которых я был свидетелем двух войн в Карабахе.

Смотрю на дорогу, ведущую в Кельбаджар , а перед глазами страшные моменты 1993 года, когда жители этого города бежали по снегу от армянских боевиков, босые, раздетые, ведь тем, кому удалось спастись от жестоких издевательств и убийств не дали никаких шансов… Армяне грабили дома, снимали с людей обувь и даже обручальные кольца!

Старики, дети и женщины, изгнанные из своих домов, бежали по этой дороге… Им предстояли страшные дни и ночи на морозе, многие из-за обморожения потеряли конечности. Но все они берут с собой ключи от дома.

Это была надежда на возвращение в родные дома…

Армяне оккупировали землю азербайджанцев, разрушили кладбища, исторические памятники, целые села и города, оставив для проживания лишь несколько домов. Они превратили мечети и храмы в свинарники и хлева.

Но прошло 28 лет и дети, бежавшие босиком по снегу, вернулись на танках, управляя самой современной техникой и дронами. Они вернулись чтобы вернуть свои земли и спасти Родину от зла и фашизма.

И что я вижу? Небывалое милосердие, гуманность и толерантность. После героической победы азербайджанцы дают армянам, сотворившим так много зла за этой земле, 20 дней для того, чтобы те смогли собрать все свое имущество и покинуть захваченные территории. Что же делают армяне? Собираясь, убивают всех домашних животных, вырубают деревья, сжигают не принадлежащие им дома и всевозможные объекты инфраструктуры…».

Подписчики с трепетом отреагировали на рассказ очевидца событий в Карабахе и поблагодарили фотографа за справедливую позицию и донесение правды до мировой общественности.

Свой текст Реза Дегати сопроводил портретами и архивными снимками, слеланными в Карабахе его коллегой, известным азербайджанским фотографом Ильгаром Джафаровым.

Дегати признался, что за сорок лет, которые он провел на линии фронта и в конфликтных зонах по всему миру, будучи свидетелем человеческих трагедий в более чем 100 странах, он продолжает размышлять об уроках, которые преподает жизнь всему человечеству.

«Возвращаюсь домой в надежде, что однажды все войны закончатся миром, и все народы смогут залечить свои раны и снова жить в радости и мире», — заключил Реза Дегати свою публикацию.