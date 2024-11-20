Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях США (FEMA) относится к сторонникам победившего на президентских выборах республиканца Дональда Трампа как к «внутренним террористам». Об этом заявил в социальной сети X председатель комитета по надзору и подотчетности палаты представителей США, республиканец от штата Кентукки Джеймс Комер.

По его словам, около 10 октября подрядчик агентства в штате Джорджия посетил дом пожилого ветерана с ограниченными возможностями.

«Он порекомендовал семье убрать материалы предвыборной кампании Трампа, заявив, что его руководство из FEMA рассматривает сторонников республиканца как внутренних террористов», — отметил конгрессмен.

Комер подчеркнул, что пожилые люди были очень напуганы, поэтому убрали все, что указывало на их поддержку Трампа.