Стоп – войне, да – улыбке: Предложение Азербайджана для художников со всего мира

Азербайджан выступил в роли организатора Первого Международного онлайн конкурса карикатуристов (First International Cartoon Web Contest 2021), который открыт для художников и любителей со всего мира.

Как сообщает #, тема конкурса — Stop War, Make Smile (Стоп – войне, да – улыбке) призывает участников к жизнерадостным и позитивным работам, что не удивляет: прошедший год был непростым во всех отношениях, а люди, утомленные карантином и заточенные в своих домах, устали от волнений и потока негативных новостей.

Организаторы конкурса – заслуженный артист Азербайджана, актер и издатель Бахрам Багирзаде и известный художник – карикатурист Сейран Джафарли, одна из новых работ которого, посвященная коронавирусу, вошла в TOP-10 Нидерландского сайта Cartoon Movement.

Сейран Джафарли уже свыше 20 лет достойно представляет Азербайджан на международной арене, завоевал более 140 наград в международных конкурсах карикатуристов. Его работы хранятся в известных музеях, а также были отобраны для постоянной экспозиции в штаб-квартире «Mercedes Benz». Был членом жюри более 45-ти международных конкурсов и выставок, проводимых в различных странах мира. Помимо этого, С.Джафарли возглавляет представительство Азербайджана во Всемирном союзе карикатуристов (Union World Cartoonists), а также является членом правления данной организации, главный офис которой находится в Турции.

Вместе с Бахрамом Багирзаде и Сейраном Джафарли работы участников First International Cartoon Web Contest 2021 будут оценивать представители из Турции, Италии, Пакистана и Украины.

Участие в конкурсе бесплатное, а работы можно отправить в формате JPG вместе со своим резюме на адрес электронной почты: [email protected]. Для всех желающих это последний шанс стать участником — крайний срок подачи работ – 15 января.

А уже 20 января будут подведены итоги конкурса. Лучших конкурсантов наградят золотой, серебряной и бронзовой медалью, почетными дипломами. Помимо основных номинаций, учреждены пять специальных категорий, победители которых также получат дипломы.