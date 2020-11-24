Столтенберг поздравил Байдена с избранием на пост президента США

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поздравил кандидата в президенты США Джо Байдена с избранием. Об этом говорится 23 ноября на сайте Североатлантического альянса.

Столтенберг поблагодарил избранного политика за многолетнюю приверженность НАТО и трансатлантических отношений. Также Байден и генсек НАТО обсудили существование альянса как основу коллективной безопасности.

«Генеральный секретарь сказал избранному президенту Байдену, что он рассчитывает на очень тесное сотрудничество с ним для дальнейшего укрепления связей между Северной Америкой и Европой и подготовки встречи лидеров НАТО в следующем году», — отмечается в сообщении.

Выборы президента США прошли 3 ноября, но окончательные итоги голосования еще не подведены. По данным СМИ, кандидат от Демократической партии Джо Байден опережает действующего президента — республиканца Дональда Трампа по числу голосов избирателей и по числу голосов выборщиков.

Трамп неоднократно заявлял, что на прошедшем голосовании победил именно он, а не Байден. Республиканец заявлял о фальсификациях. Байден счел позором нежелание соперника признать поражение.

Байдену направили поздравления многие мировые лидеры, среди которых король Саудовской Аравии, генсек ООН, президенты Турции и Словении, лидер КНР. (iz.ru)