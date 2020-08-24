Стоимость нефти Brent падает

Цены на нефть эталонных марок ускорили падение. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Октябрьские фьючерсы на Brent к 9.10 снизились на 0,07% до $44,32 за баррель. Октябрьские фьючерсы на WTI упали на 0,12%, до $42,29 за баррель.

Колебания валюты начались вслед за изменениями на нефтяном рынке, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.

Согласно сделке, заключенной в мае, страны-участницы соглашения ОПЕК+ сокращают добычу на 9,7 млн баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 млн во втором полугодии и 5,8 млн далее до конца апреля 2022 года. После этого цены на нефть стали расти.