Стартовал конкурс на открытие радиоканала в Карабахе

С сегодняшнего дня начинается конкурс, объявленный Национальным советом по телевидению и радио, на рабочую частоту 102.7 MГц для открытия регионального радиоканала в Нагорном Карабахе и прилегающих районах.

Как сообщает АПА, конкурс продлится до 12 марта.

В конкурсе не могут участвовать юридические лица, имеющие долю иностранного физического или юридического лица в уставном капитале, лица, не являющиеся гражданами Азербайджанской Республики, ранее судимые за тяжкие или особо тяжкие преступления, а также за преступления против общественной нравственности, а также лица c непогашенной судимостью, лица, недееспособность или ограничение дееспособности которых подтверждены судом, политические партии и религиозные организации.