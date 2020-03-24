Старикам тут не место

В связи с внедрением особого карантинного режима для предотвращения распространения коронавируса, с 24 марта по 20 апреля лицам старше 65 лет запрещено выходить из дома. Одинокие лица этой категории будут взяты под опеку социальных служб. Такое решение было принято на заседании Оперативного штаба при Кабмине Азербайджана.

Отметим, что люди в возрасте и те, кто страдают хроническими заболеваниями, особенно уязвимы перед коронавирусом.

Запрет на выход на улицу для пожилых людей уже действует, например, в Турции. В Москве это решение распространяется и на граждан с хроническими заболеваниями. И пенсионеры, и хронические больные там получат за время изоляции 4 тысячи рублей.

Принятое решение направлено на защиту самих пожилых людей, но действительно ли нужна сейчас такая мера, или мы просто копируем действия других стран? Сможет ли государство обеспечить пенсионеров необходимыми услугами? Если цель – защитить уязвимые группы от вируса, почему вне поля зрения остались люди с хроническими болезнями? В общем, вопросов возникает много.

Руководитель общественного объединения «Центр развития и поддержки – Независимая Жизнь» Айдын Халилов заявил #, что для помощи уязвимым группам нужно достаточное количество социальных работников. Но необходимо сначала выявить лица, которым нужна такая помощь, и проблема в том, что институт социальных работников в стране не развит.

Экономист Натиг Джафарли отмечает, что ресурсов социальных служб не хватит, чтобы оказать помощь всем, кто в ней нуждается, потому нужно привлекать волонтеров, НПО.

Что касается дополнительных денежных выплат группам, находящимся в группе риска на период карантина, то, экономист подчеркнул, что бюджет государства не резиновый и поступления в него резко уменьшились. Экономическая активность в стране практически на нуле, налоговые сборы сократились, цены на нефть упали. В этом случае, как говорит эксперт, пришлось бы или брать больше средств из Нефтяного Фонда или идти на девальвацию, чтобы потратить больше средств на социальные нужды. Но в ближайшее время девальвация не произойдет.

По словам главы Правозащитного Центра Азербайджана (ПЦА) Эльдара Зейналова, с правозащитной точки зрения, нынешняя ситуация представляет собой ограничение государством ряда гражданских прав и свобод. Нельзя свободно передвигаться, собираться, коллективно проводить досуг и т.д.

«Баланс общественных и личных интересов в таких ситуациях — достаточно тонкая задача, и в условиях непрозрачности действий властей, халатности и коррупции госчиновников может привести к ограничению прав и свобод в большей степени, чем это требуется обстановкой. Особенно с учетом того, что предпринимаемые меры по-своему беспрецедентны и диктуются не политикой или военной обстановкой, а медицинскими соображениями»,–говорит он.

Э.Зейналов отметил, что сейчас в особом внимании и защите государства нуждаются одинокие старики, инвалиды, хронические больные.

«Тут даже и без вируса бывают случаи, когда человек остается в беспомощном состоянии и о нем вспоминают лишь, когда из квартиры тянет трупным запахом. Помню, пресса писала об умершем так старике, дети которого жили в том же многоквартирном доме, но не посещали его несколько дней — в МЧС обратились соседи, а не родственники»,- напоминает правозащитник.

В условиях недостаточно продуманной самоизоляции, последняя может стать смертным приговором для тех, кто не может сам выйти из дома, купить себе еду и лекарства.

Эксперт сомневается, что социальных работников на всех хватит.

«Раньше, насколько я помню, оказывали такие услуги лицам старше 70 лет и инвалидам I и II групп. Таких в прошлом году набралось 13331 человек, причем на 1 соцработника приходилось 12 подопечных. Сейчас добавятся еще и лица 65-69 лет, причем, раз уж они не могут сами выйти из дома, то нужно будет помогать еще и здоровым, но одиноким. Так что, надо полагать, число лиц увеличится в несколько раз. Придется в условиях карантина увеличить число сотрудников этой службы, причем не исключено, что желающих будет не очень много, из-за эпидемиологической обстановки»,-говорит Э.Зейналов.

А ведь многие старики ввиду своего возраста выходили в основном в магазины недалеко от дома и в большинстве своем сами могли себя обслуживать. Получается, что одинокий человек в возрасте старше 65, не инвалид, который сам может выйти за покупками, будет полностью зависеть от соцработников. Причем нет гарантии, что этот работник сам не принесет в дом заразу или что под видом соцработника в дом не проникнет грабитель.

Сейчас в соцсетях проходят акции помощи престарелым людям в покупке продуктов и лекарств. Идея, конечно, похвальная, но впускать посторонних людей в дом в наше время небезопасно. К тому же не факт, что волонтер не будет носителем коронавируса, ведь это проверять никто не будет. Тут хотелось бы сказать, что пожилые люди, живущие в семье, подвергаются риску подхватить вирус от членов своей семьи, так что польза от их изоляции также вызывает сомнения.

Возвращаясь к одиноким старикам, отметим, что непонятно и как будет происходить процесс покупки товаров для пожилых людей. Комментируя этот момент Э.Зейналов подчеркнул, что свою банковскую карту никому постороннему в руки давать нельзя. Если человек спишет с карты имя, номер и код с обратной стороны, то сам сможет и без карты заказывать по интернету все, что угодно, и в банке будет отмечено, как будто деньги снял законный владелец карты. А без доверенности и доказать практически невозможно, что карта побывала в чужих руках.

Кстати, по словам правозащитника, для получения услуг соцработников нужно сначала еще пройти регистрацию по номеру 142 в центре министерства труда и социальной защиты населения. У кого дома нет телефона или кто об этом не знает, останется без услуг, а выйдя за порог, будет оштрафован.

«Так как выход человека из дома сам по себе не создает угрозы заражения, то он будет считаться административным, а не уголовным правонарушением, и наказываться по статье 211 Кодекса по административным правонарушениям. Нарушение эпидемиологического, санитарно-гигиенического и карантинного режимов наказуемо штрафом в размере от 100 до 200 манатов для физических лиц или же до 1 месяца административного ареста»,- говорит Э.Зейналов.

Получается, выйдя по незнанию или необходимости из дома, пенсионер может лишиться львиной доли своей пенсии. А если физическая активность ему необходима по предписанию врача? Важно еще учитывать и психологический момент – через какое-то время в изоляции, многим хочется на стенку лезть, а там и до срыва недалеко. Непонятно и как будут определять возраст пожилых людей, ведь никто не обязан носить с собой удостоверение личности.

Одно дело — порекомендовать пожилым не посещать людные места, коих впрочем, уже и нет, и другое запереть на месяц дома. Решение очевидно не совсем продуманное, и остается лишь надеяться, что благое, по сути, намерение не приведет к печальным последствиям.