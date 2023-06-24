Колонна чеченского спецназа «Ахмат» уже заезжает в Ростов-на-Дону. Об этом стало известно RT.

В частности, в городе уже была замечена военная техника.

Ранее 24 июня глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что бойцы Минобороны и Росгвардии республики выехали в зоны напряженности. «Мы сделаем все, чтобы сохранить единство России и защитить ее государственность!» — подчеркнул глава региона.

Такие действия чеченские силовики предприняли на фоне ситуации с главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным, который обвинил российских военных в нанесении удара по тыловым лагерям компании, а также пригрозил применить силу и уничтожить всех, кто преградит путь бойцам ЧВК, «включая любые блокпосты, любую авиацию».