США заблокировали заявление СБ ООН по соглашению России и Турции

Против принятия общего заявления СБ ООН для прессы в поддержку российско-турецких договоренностей по Сирии выступили США, сообщил РИА Новости источник в СБ ООН.

В пятницу Россия инициировала проведение заседания СБ ООН, на котором рассказала партнерам о договоренностях Москвы и Анкары по Идлибу. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия хотела принять элементы для прессы, но из-за позиции одной делегации это оказалось невозможным.

«Это произошло из-за США», — сказал собеседник агентства, добавив, что в проекте заявления для прессы выражалась поддержка российско-турецкому соглашению.

| 2020-03-07T10:32:58+00:00 7 марта 2020, 11:05|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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