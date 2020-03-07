США заблокировали заявление СБ ООН по соглашению России и Турции

Против принятия общего заявления СБ ООН для прессы в поддержку российско-турецких договоренностей по Сирии выступили США, сообщил РИА Новости источник в СБ ООН.

В пятницу Россия инициировала проведение заседания СБ ООН, на котором рассказала партнерам о договоренностях Москвы и Анкары по Идлибу. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия хотела принять элементы для прессы, но из-за позиции одной делегации это оказалось невозможным.

«Это произошло из-за США», — сказал собеседник агентства, добавив, что в проекте заявления для прессы выражалась поддержка российско-турецкому соглашению.