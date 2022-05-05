Соединенные Штаты выделяют на гуманитарную помощь Украине дополнительно 397 млн долларов. Как передает Укринформ, об этом заявила администратор Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр в ходе Конференции доноров для помощи Украине.

«Сегодня я с удовольствием объявляю об около 397 млн ​​долларов в качестве дополнительной гуманитарной помощи для Украины», — отметила Паэур.

Таким образом, общая гуманитарная поддержка, предоставленная Соединенными Штатами Украине с начала военных действий, выросла до 690 млн долларов США.

По словам Пауэр, эти деньги позволят партнерам быстро распространять продукты питания в пострадавших районах, обеспечивать доступ населения к питьевой воде, предметам гигиены и медицинскому обеспечению.