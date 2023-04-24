Минфин США в понедельник внес в санкционный список восемь человек — трех из-за связей с КНДР, а также — против пяти иранцев, говорится в заявлении ведомства.

Что касается Ирана, санкции вводятся против четырех высокопоставленных сотрудников элитного иранского военно-политического формирования Корпус Стражей Исламской Революции (КСИР) и Сил правопорядка Исламской Республики Иран (СПИРИ, правоохранительный орган, подведомственный МВД и Генштабу ВС Ирана). Под санкции попали Парвиз Абсалан, Аманолла Гоштасби, Ахмад Сейедошохада и Салман Адинехванд. В Вашингтоне утверждают, что эти люди несут ответственность за «подавление протестов», вспыхнувших в сентябре 2022 года.

Ограничительные меры вводят и против нового секретаря Высшего совета киберпространства Ирана — органа, отвечающего за регулировку киберпространства, — Сейеда Мохаммада Агамири.

Кроме того, Вашингтон вводит санкции против трех человек — «за оказание поддержки КНДР посредством нелегального финансирования и злонамеренной киберактивности».