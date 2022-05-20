Сенатор США от штата Кентукки Рэнд Пол заявил, что Соединенным Штатам придется занимать деньги у Китая, чтобы передать Украине пакет помощи на рекордные $40 млрд. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на издание Breitbart.

Сенатор подчеркнул, что американский бюджет не располагает средствами, необходимыми для выполнения обещанных обязательств перед Киевом.

«Думаю, важно знать, что у нас нет денег, которые мы можем отправить, мы вынуждены брать в долг у Китая, чтобы направить средства на Украину», — рассказал Пол.

По его словам, заимствование денег на оказание военной помощи другой стране является неоправданным. Сенатор считает, что многие согласились бы с этим займом, в том числе и республиканцы, если бы средства пошли на финансирование новой социальной программы. Но в той ситуации, когда речь идет о военной помощи другой стране, маловероятно, что это будет оправданным заимствованием, утверждает политик.