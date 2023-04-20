Национальное управление военно-космической разведки США (NRO) намерено в течение десятилетия в четыре раза увеличить количество спутников, используемых для отслеживания происходящего на Земле. «Эти спутники, крупные и мелкие, на многочисленных орбитах», будут собирать и передавать «в 10 раз больше сигналов и изображений, чем мы получаем сегодня», рассказал директор NRO Крис Сколезе в приветственном обращении к Космическому симпозиуму, проходящему в США.
В результате «число систем на орбите увеличится с нескольких дюжин в 2023 г. до сотен в ближайшие несколько лет», пояснило управление (цитата по Bloomberg). Сколезе же сказал в своем выступлении:
Мы делаем крупные инвестиции, которые позволят нам предоставлять критически важную информацию политикам, аналитикам разведывательных служб, бойцам на поле боя и другим пользователям, которым она нужна, когда на счету каждая секунда. Мы строим крупнейшую и наиболее функциональную, разноплановую и устойчивую группировку в нашей истории.
Спутниковая съемка внесла важный разведывательный и информационный вклад в период, предшествовавший российскому вторжению в Украину, и особенно после начала агрессии. С помощью снимков из космоса США еще в 2021 г. начали доказывать, что российские войска сосредотачиваются у украинской границы и готовятся ее перейти. Затем сделанные с орбиты фотографии стали неотъемлемой частью информационного освещения войны и, как свидетельствует в том числе утечка из Пентагона, отслеживания спецслужбами ситуации на поле боя и в тылу.
По его словам Скорлезе, для увеличения спутниковой группировки будут использоваться как государственные, так и частные системы. Борьбу за заказы от Пентагона будут вести SpaceX Илона Маска и United Launch Alliance, совместное предприятие Lockheed Martin и Boeing, также участвовать в запусках для военных хочет Blue Origin основателя Amazon Джеффа Безоса, сообщает Bloomberg. (moscowtimes.ru)