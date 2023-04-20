Национальное управление военно-космической разведки США (NRO) намерено в течение десятилетия в четыре раза увеличить количество спутников, используемых для отслеживания происходящего на Земле. «Эти спутники, крупные и мелкие, на многочисленных орбитах», будут собирать и передавать «в 10 раз больше сигналов и изображений, чем мы получаем сегодня», рассказал директор NRO Крис Сколезе в приветственном обращении к Космическому симпозиуму, проходящему в США.

В результате «число систем на орбите увеличится с нескольких дюжин в 2023 г. до сотен в ближайшие несколько лет», пояснило управление (цитата по Bloomberg). Сколезе же сказал в своем выступлении:

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