Генеральный прокурор США Меррик Гарланд в среду санкционировал первую передачу конфискованных российских активов Украине с целью восстановления.

Как сообщает Reuters, это будут средства российского олигарха Константина Малофеева, которые конфисковал суд США из-за обвинений в уклонении от санкций. Их можно передать Украине согласно бюджетной поправке, принятой в декабре 2022 года.

«Хотя это первая передача Соединенными Штатами конфискованных российских средств на восстановление Украины, она не будет последней», — заявил генпрокурор США Меррик Гарланд. (unian.net)