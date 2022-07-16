Государственный департамент США в пятницу одобрил продажу правительства Эстонии реактивных систем залпового огня HIMARS и связанного оборудования на сумму до 500 миллионов долларов.

Об этом сообщает «Европейская правда».

Отмечается, что Эстония обратилась в США с просьбой разрешить приобретение шести систем HIMARS, 36 управляемых реактивных систем залпового огня GMLRS, 36 систем ER GMLRS и 36 тактических систем ATACMS.

Также среди перечня оружия, которое Таллин пригласил в Вашингтон, были пусковые ракетные установки LCRRPR, а также ноутбуки с дополнительной защитой, учебное оборудование и другие соответствующие элементы программного и материально-технического обеспечения.

В Госдепе США подчеркнули, что соглашение о продаже оружия «будет способствовать достижению военных целей Эстонии по обновлению потенциала и дальнейшему повышению оперативной совместимости с США и другими союзниками».

«Эстония намерена использовать эти оборонные средства и услуги для модернизации своих вооруженных сил и расширения своих возможностей для укрепления внутренней обороны и сдерживания региональных угроз. Эстонии не составит труда принять эту технику в свои вооруженные силы», — говорится в сообщении.

Отдельно отмечается, что продажа оружия Эстонии «не изменит основной военный баланс в регионе».