США приостановили отправку почты в 22 страны

Всемирный почтовый союз (ВПС) заявил, что глобальная пандемия COVID-19 вынудила Соединенные Штаты приостановить доставку международной почты в 22 страны, в том числе в Индию, Саудовскую Аравию, ЮАР, Монголию, Панаму и Перу.

Почтовая служба США попросила своих клиентов воздержаться от отправки почты в 22 страны мира, поскольку доставка в данный момент невозможна по техническим причинам. В список стран, куда теперь не доставляется почта, входят Каймановы острова, Чад, Эквадор, Французская Полинезия, Гондурас, Индия, Кувейт, Ливия, Мадагаскар, Мальдивы, Монголия, Новая Каледония, Панама, Перу, Самоа, Саудовская Аравия, ЮАР, Боливия, Шри-Ланка, Зимбабве, Фиджи и Ботсвана.

Во Всемирном почтовом союзе, который координирует политику доставки почты по всему миру, говорят, что решение США не является политическим.

Представитель ВПС Дэвид Дадж в комментарии «Голосу Америки» объяснил, что приостановка отправки почты связана с прекращением авиаполетов в данные страны. Он отметил, что с данной проблемой сейчас сталкиваются практически все государства мира. Пандемия COVID-19, по его словам, не позволяет почтовым операторам выполнять их работу.