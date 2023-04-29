Сухопутные силы США приняли решение приостановить полеты авиации после крушения вертолетов. Об этом сообщается в официальном заявлении начальника штаба Сухопутных войск генерала Джеймса Макконвилла.

Отмечается, что все армейские летчики будут оставаться без полетов до тех пор, пока они не пройдут необходимые тренировки. Исключение сделано только для тех, кто задействован в «критических миссиях».

Начальник штаба сухопутных войск Джеймс Макконвилл отметил, что во время этой приостановки руководство сосредоточится на том, чтобы «пилоты и другие члены экипажей получили знания, подготовку и осведомленность, необходимые для безопасного выполнения поставленных задач».

Ранее в апреле на Аляске разбились два ударных вертолета AH-64 Apache, в результате погибли три человека. В марте крушение двух транспортных UH-60 Black Hawk из 101-й воздушно-десантной дивизии в штате Кентукки унесло жизни девятерых военных. В феврале UH-60 Black Hawk потерпел крушение в американском штате Алабама, выживших не было. (Lenta.ru)