Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на журнал The Atlantic.

По словам источников издания, первым признаком того, что в подходе США к продаже военной техники Европе что-то изменилось, стало приближение Дании к решению о приобретении системы противовоздушной обороны Patriot, способные перехватывать баллистические ракеты.

В течение нескольких недель американские и французские переговорщики настойчиво добивались подписания соглашения, но когда дедлайн приблизился, Пентагон внезапно потерял к нему интерес.

«Мы не могли понять почему. Казалось, все очевидно, но им это просто не было интересно», — сказал один из подрядчиков, который отслеживал обсуждения.

Представители администрации, знакомые с ходом разговора, отметили изданию, что в телефонном разговоре подрядчика с Госдепартаментом, заместитель помощника министра обороны США Элбридж Колби заявил, что он не верит в ценность некоторых продаж оружия иностранным странам.

Он отметил, что ему не нравится идея продавать системы Patriot Дании, поскольку их не хватает, и они должны быть зарезервированы для использования в случае необходимости США.

Эти заявления удивили некоторых сотрудников Госдепартамента, но вскоре они выяснили, что дело не только в Дании. Действующие и бывшие представители администрации отметили, что Пентагон определил некоторые виды вооружения дефицитными, и начинает блокировать новые запросы на эти системы со стороны Европы.

Собеседники не сказали, как долго продлится блокирование продажи ЗРК Patriot, сколько видов вооружения есть в списке и может ли он расшириться. Однако исключения в продаже этих видов оружия будут предоставляться крайне редко.

Беспокойство относительно нехватки Patriot существуют уже несколько месяцев: по словам чиновников Минобороны, США имеют лишь около 25% перехватчиков, необходимых для реализации военных планов Пентагона.