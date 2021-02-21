США пригрозили России «не просто санкциями»

США собираются ответить на приписываемые России кибератаки на американские ведомства в ближайшее время, причем реакция Вашингтона будет включать в себя не только санкции. Об этом в интервью CBS сообщил помощник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан.
Он рассказал, что разведка сейчас выясняет масштаб ущерба и выявляет причастных к атакам. На подготовку ответных мер, по словам Салливана, уйдут недели.
«Ответ будет включать набор инструментов — видимых и невидимых. Это будут не просто санкции», — предупредил он.(РИА Новости)
| 2021-02-21T20:45:41+04:00 21 февраля 2021, 22:22|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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