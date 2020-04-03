США перехватили заказанные Берлином защитные маски

США перехватили партию защитных масок, заказанную федеральной землей Берлин, сообщила в пятницу, 3 апреля, газета Der Tagesspiegel. Речь идет о профессиональных масках типа FFP2 и FFP3, предназначенных для защиты медперсонала и спасателей от заражения новым коронавирусом SARS-CoV-2, вызывающим атипичную пневмонию COVID-19.

Земельные власти Берлина заказали эти респираторы у американского производителя, работающего в Китае. Согласно газете, закупленная партия масок была перехвачена на пути в ФРГ и перенаправлена в США.

Власти США уже перехватили или перекупили миллионы защитных масок у других стран, в ряде случаев — прямо на взлетной полосе при вылете из КНР. Сначала о таких случаях сообщили французы. Затем обеспокоенность выразила Канада. (DW)

| 2020-04-03T19:25:43+00:00 3 апреля 2020, 21:12|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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