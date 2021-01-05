США перебросили в Румынию ударные беспилотники

Разведывательные ударные беспилотные летательные аппараты ВВС США MQ-9 Reaper и примерно 90 военных размещены на авиабазе в румынском городе Кымпия-Турзий, сообщает командование ВВС США в Европе и Африке.
«Военно-воздушные силы США разместили воздушные аппараты MQ-9 Reaper и около 90 служащих ВВС на 71-й авиабазе в городе Кымпия-Турзий, Румыния, для проведения сбора информации, наблюдения и разведки в поддержку операций НАТО», — говорится в сообщении, размещенном на сайте командования.
Беспилотники и военные размещаются на «длительное» время, но не указывается, на какое именно.(РИА Новости)
| 2021-01-05T10:18:07+04:00 5 января 2021, 13:02|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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