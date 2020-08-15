США оценили освобождение протестующих в Республике Беларусь

Власти США приветствуют освобождение участников демонстраций, которые протестуют против результатов президентских выборов в Белоруссии, однако этого было недостаточно. Об этом в субботу, 15 августа, заявил американский госсекретарь Майк Помпео на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Польши Яцеком Чапутовичем.

Кроме того, главы двух внешнеполитических ведомств призвали Минск к диалогу с гражданами.

«Мы говорили прежде всего о ситуации в Белоруссии. Мы призываем, чтобы начали соблюдать основные права человека и начали диалог с обществом», ― цитирует Чапутовича портал Onet.

Накануне главы МИД Евросоюза на прошедшем неформальном заседании Совета Европы не признали итогов выборов в Белоруссии, осудили задержания и нападения на белорусских граждан и журналистов. ЕС намерен начать проработку расширения санкций в отношении республики, а также рассмотреть отношения ВС и Белоруссии на неформальной встрече 27–28 августа.

Кроме того, канцлер Германии Ангела Меркель осудили жестокое обращение с протестующими, а официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт призвал освободить всех задержанных.