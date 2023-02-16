Попытка Украины вернуть себе аннексированный Россией Крым станет для президента РФ Владимира Путина пересечением «красной линии». Поэтому США не поощряют планы Киева по возвращению полуострова, заявил глава Госдепа Энтони Блинкен во время онлайн-разговора с группой экспертов 15 февраля. Об этом пишет Politico со ссылкой на четыре источника, знакомых с содержанием беседы.

Однако Блинкен подчеркнул, что Киев самостоятельно принимает решения по поводу своих военных планов. Вашингтон же старается помочь украинским силам продвинуться туда, «где идет борьба, в основном на востоке». По мнению двух источников, Блинкен намекнул, что США не считают наступление на Крым «мудрым шагом». Другие источники восприняли слова Блинкена как готовность Вашингтона принять любое решение Киева.

«В целом сообщение состоит в том, что существует большая неопределенность в отношении того, как все пойдет дальше, с реальными вопросами о способности любой из сторон добиться больших успехов», – пояснил один из собеседников. (moscowtimes.ru)