США не будут заранее информировать о действиях в отношении дочерних компаний «Роснефти»

Власти США не будут заранее информировать о своих дальнейших действиях в отношении дочерних компаний «Роснефти» после продажи ее активов в Венесуэле. Об этом заявили в субботу ТАСС в пресс-службе Госдепартамента США.

«Мы заранее не анонсируем действия, которые мы предпринимаем в связи с санкциями, но мы будем изучать способы поддержки демократических устремлений народа Венесуэлы», — подчеркнули в американском внешнеполитическом ведомстве, отвечая на вопрос о возможности снятия санкций с дочерних компаний «Роснефти» и угрозе того, что рестрикции могут быть введены в отношении принадлежащей правительству Российской Федерации компании, купившей эти доли.

«Мы на постоянной основе изучаем соответствующую активность и целесообразность будущих действий в рамках программы санкций по Венесуэле», — отметили в Госдепартаменте.

Ранее в субботу российская компания объявила о прекращении деятельности в Венесуэле и продаже связанных с этим активов. «Роснефть» заключила соглашение с компанией, на 100% принадлежащей правительству Российской Федерации, о продаже долей и прекращении своего участия во всех проектах в Венесуэле, включая доли в добычных предприятиях Petromonagas, Petroperija, Boqueron, Petromiranda и Petrovictoria, в нефтесервисных предприятиях и торговых операциях. В пресс-службе кабмина ТАСС подтвердили, что владельцем активов «Роснефти» в Венесуэле стала компания, принадлежащая Российской Федерации.

Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев сообщил ТАСС, что компания приняла это решение, исходя из интересов своих акционеров. «Роснефть» в связи с этим ожидает снятия санкций США со своих дочерних компаний.

18 февраля администрация США объявила о введении санкций в отношении компании Rosneft Trading S. A. и ее президента Дидье Касимиро в связи с продажей нефти из Венесуэлы. 12 марта США объявили, что вводят санкции против дочерней компании «Роснефти» TNK Trading International SA.(ТАСС)