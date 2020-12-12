США могут продать Марокко оружие на $1 млрд

Администрация президента США Дональда Трампа уведомила Конгресс о возможной продаже Марокко беспилотников и высокоточного управляемого оружия на $1 млрд. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Согласно сообщению, могут быть проданы четыре беспилотника MQ-9B SeaGuardian и высокоточные управляемые боеприпасы Hellfire, Paveway и JDAM.

Ранее Трамп заявил, что Израиль и Марокко договорились о полной нормализации дипломатических отношений, при этом США согласились признать суверенитет Марокко над Западной Сахарой.