Военнослужащие воздушных Сил самообороны Японии провели над акваторией Японского и Восточно-Китайского морей совместные учения с военными США, в которых были задействованы стратегические бомбардировщики. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, в учениях приняли участие восемь японских истребителя F-15 и четыре истребителя F-2, а также два американских стратегических бомбардировщика B-1.

Отмечается, что целью учений стало «усилении потенциала японо-американского альянса».

Ранее сообщалось, что жители Хиросимы, к югу от которой расположена авиабаза Ивакуни, удвоили количество жалоб на шум самолетов после того, как в рамках учений туда были переброшены американские самолеты F-35 и F-22.

В период с 1 по 28 июня 2022 года городские власти получили 457 жалоб на шум, при этом в июне 2021 года таких жалоб было лишь 173. 18 июня в городе был зафиксирован самый высокий уровень шума в истории — 101 децибел. При этом жители домов с уровнем шума более 75 децибел имеют право на государственную помощь в звукоизоляции.

Представитель базы майор Джошуа Диддамс заявил изданию, что командование делает все возможное, чтобы «смягчить влияние наших тренировок на жителей нашего сообщества и вокруг него, включая тех, кто находится на базе».

В 2019 году суд Хиросимы присудил выплатить почти $6,8 млн в качестве компенсации за авиационный шум 653 жителям, проживающим рядом с авиабазой.