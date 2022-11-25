Национальные команды США и Англии сыграли между собой в матче второго тура группового этапа чемпионата мира — 2022. Встреча, которая проходила на стадионе «Аль-Байт» в Эль-Хауре (Катар), завершилась вничью со счетом 0:0.

Таким образом, Англия продолжает возглавлять турнирную таблицу группы В, имея в активе четыре очка. США располагается на третьей позиции, набрав два балла. На второй позиции находится сборная Ирана, заработавшая три очка. Замыкает таблицу национальная команда Уэльса, набравшая один балл.

29 ноября сборные Англии и США проведут заключительные матчи на групповой стадии. Англичане проведут встречу с Уэльсом, а американские футболисты сыграют с Ираном.