Сразу после начала контактов президента США Дональда Трампа с объявленным демократическим миром изгоем Владимиром Путиным за агрессию против Украины и преступные действия его армии против гражданского населения в Кремле появились серьезные надежды на завлечение Трампа на Парад Победы 9 мая.

Однако, убедившегося, что Путин «водит его за нос», никак не соглашаясь на быстрое и окончательное завершение войны против Украины, несмотря на соглашательскую позицию Белого дома, еще в феврале допускавшего свой визит в Москву Трампа, похоже, на параде на Красной площади не будет. От слова «ни-ког-да».

Но без «подарка» Путина Трамп не оставил. Совершенно неожиданно он объявил, что именно Соединенные Штаты являются победителями во Второй мировой войне. И не только – в Первой тоже.

Более того, он даже назначил дни празднования этих побед.

«Я переименовываю 8 мая в День Победы во Второй мировой войне и 11 ноября в День Победы в Первой мировой войне. Мы выиграли обе войны, никто не был рядом с нами по силе, храбрости или военному блеску, но мы никогда ничего не празднуем — это потому, что у нас больше нет лидеров, которые знают, как это делать! Мы снова начнем праздновать наши победы», — заявил Трамп в своей социальной сети Truth Social,

Он отметил, что США сделали гораздо больше, чем любая другая страна для победы в Первой и Второй мировых войнах.

И он абсолютно прав. Без лендлиза от танков и самолетов до тушенки и валенок и открытия второго фронта СССР не смог бы выиграть в Отечественной войне и не вошел бы в число победителей Второй мировой войны наравне с США и Великобританией, тем более рассчитывать на передел мира с правом на страны Прибалтики и Восточную Европу.

И мастер грандиозных шоу Трамп вновь удивил, выбив из-под Путина его основную скрепу – победу над нацизмом всего за неделю до празднования им с большой помпой 80-летия Дня Победы.

Кстати, Трамп и в первую свою каденцию ставил под сомнение роль СССР в победе над фашизмом. В день 75-летия победы над нацистской Германией, который Запад отмечает 8 мая, в официальном аккаунте администрации американского президента появился твит: «8 мая 1945 года Америка и Великобритания победили нацистов! Американский дух всегда побеждает. В конечном итоге именно это и происходит».

На что последовала гневная реакция российского МИД, возмущенного «попытками искажения итогов разгрома нацизма и решающего вклада нашей страны, которые не прекращаются в Вашингтоне».

«Вкладом» в заявлении МИД РФ назвали «колоссальные несоизмеримые жертвы, которые понесли тогда Красная Армия и советский народ во имя всего человечества».

И, бесспорно, это так. 26 миллионов, согласно официальной информации, граждан всех республик СССР погибли в той войне. И это только официально названные цифры. А сколько было раненных, изувеченных, калек, инвалидов.

Возможно, жертв той войны было даже намного больше, о чем можно догадываться по перенятому у сталинского режима стилю правления в нынешней России. Просто сейчас благодаря космическим съемкам трудно скрыть происходящее на фронте. И как бы российское минобороны не преуменьшало число погибших, спутниковые съемки свидетельствуют о другом.

Кремль продолжает манипулировать числом потерь по своему усмотрению в той войне для возведения роли СССР в абсолют и восхваления героизма советского солдата и народа.

Советские правители, Сталин, а теперь и Путин в нынешней войне не считались с человеческими жизнями, и тогда, и сейчас солдат отправляли и отправляют на «мясные штурмы», неграмотное руководство армией и отсутствие современного вооружения заменялось числом солдат.

Нынешняя война России против Украины, продолжающаяся уже почти столько же лет, месяцев, дней и часов, как и Великая отечественная, все это подтверждает со всей очевидностью.

Понял это и Трамп, вычеркнув окончательно СССР из числа победителей во Второй мировой войне. И это войдет в историю, станет хрестоматией.

Решение это никогда не отменит ни один президент США. Разве что им станет… сам Путин.

Трамп ударил «под дых», туда, куда не ждали, и так, как не ждали.

Трамп нанес по русскому «победобесию» сокрушительный и окончательный удар. Это нокаут. Даже «томогавки» для Украины не оказали бы такого эффекта.

Это удар по имиджу, по репутации, по силе Кремля и славе российского солдата. Еще один, после нанесенного Украиной.

На этот раз Трамп впервые оказался на высоте. Он одним росчерком пера снес все лживую кремлевскую пропаганду о величии и непобедимости русского солдата.

Кстати, даже сам Сталин признавал, что без лэнд-лиза проиграл бы войну. Потому и отменил через три года парады в честь победы, и переориентировал советский народ на ношение не военных, а трудовых орденов.

А Путин все еще называет СССР главным освободителем Европы от нацизма. «Несущий пургу», по словам самого Путина, Дмитрий Песков же заявил на днях, что советской армии удалось бы одержать победу и без ленд-лиза.

Ну да, им отсюда виднее, чем было Сталину. Но и Трамп не лыком шит…