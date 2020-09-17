США хотят установить на Луне американские нормы поведения

Нормы поведения, соответствующие американским ценностям, необходимо выработать на Луне для успешного международного взаимодействия.

Как передает РИА Новости, об этом заявил в среду в ходе видеотрансляции в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований (CSIS) руководитель НАСА Джим Брайденстайн.

«Когда мы попадем на Луну, мы установим нормы… поведения на Луне», — сказал Брайденстайн. В качестве примера он отметил, что необходимые для безопасного и эффективного международного взаимодействия нормы действуют сегодня в Арктике: «мы не хотели, чтобы Арктика использовалась в военных целях, мы не хотели присутствия там ядерного оружия и мы использовали науку для создания норм поведения, чтобы не допустить этого», — сказал он.

Глава НАСА отметил, что лунная программа США «Артемис» «крайне популярна в мире», и она поможет «установлению свода норм поведения в космосе, которые представляют американские ценности». «Когда я говорю американские ценности, речь не о чем-то, что уникально только для Америки, это то, что важно для всех нас – открытость в науке», — сказал Брайденстайн.

Он отметил, что в космосе как и в военном деле «должны быть нормы и правила, чтобы иметь возможность определить, что есть враждебное действие». «Необходимы нормы, правила и стандарты, которым нужно следовать, а за их нарушение должны быть последствия», — сказал глава НАСА.

«Все хотят отправиться на Луну, все хотят на Марс. Вы хотите быть частью этого с США? Мы будем руководить, но нам нужно, чтобы все следовали базовым нормам поведения, чтобы в конечном итоге мы могли определить разницу между инцидентом, злонамеренным намерением и злонамеренной активностью», — сказал Брайденстайн.