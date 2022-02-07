В Азербайджане издан спецвыпуск журнала «Мировая литература». Он издан Центром художественного перевода и литературных связей Союза писателей Азербайджана и всецело посвящен литературе Израиля.

Заместитель председателя Центра, главный редактор журнала Сейфеддин Гусейнли сообщил #, что в спецвыпуск вошли произведения 43 авторов в разных жанрах, — как художественные произведения, так и литературоведческие статьи, вкладыши-картины горских евреев, биографически связанных с Азербайджаном, а ныне проживающих в Израиле и в других странах.

В спецвыпуск вошли тексты Беньямина Таммуза, Моше Шмилянского, Якова Хургина, Моше Шамира, Савьона Либрехта, Йехудита Хенгеля, Аарона Апельфелда, Йисхака Орпаза, Амоса Оза, Мириам Берн-штейн-Кохен, Йешоуа Бар-Иосефа, Йисхак Ави-Давида, Ниссима Алони, Аталла Мансура, Ханоха Бартова, Йехуда Яари, Мордехая Ави-Шаул, Исаака Башевитс-Зингера, Алберта Бени, Этгара Керета, Рахель Блувштейн, Гали-Даны Зингер, Зали Гурьевича, Нурит Зархи, Хаима-Нахмана Биалика, Арье Сивана, Петра Давыдова, Аги Мишоль, Амира Ора, Меира Визельтера, Ронни Сомека, Рами Меир, Натана Заха, Далия Равиковича, Ашера Райха, Мая Бежерано, Авраама Шлонского, Леа Голдбергв, Шаула Черниховского, Йехуда Амичаи, Арона Вергелиса и Моше Дор.

На обложке 298-страничного издания использована картина известного художника и поэта, выходца из Азербайджана Рами Меира.

Журнал открывается приветственным словом председателя Азербайджанского Парламентского Комитета по культуре Ганиры Пашаевой, а также пространным эссе об израильской литературе Народного писателя Азербайджана, председателя Союза писателей Азербайджана Анара.

Прозаические тексты перевели Анар, Эльчин Гусейнбейли, Сейфеддин Гусейнли, Айна Алиханова, Джаваншир Юсифли, Максад Нур, Дурдана Ибрагимова-Гусейнбейли, Натик Сафаров, Махаррам Гасымлы, Азад Яшар и Илаха Акбар. А поэтические тексты представлены в переводах Салима Бабуллаоглу, Акбара Гошалы, Афак Шихлы, Гисмета Рустамова, Фарида Гусейна и Гия Пацхаташвили.

В конце издания представлены биографии авторов. Спецвыпуск увидел свет в издательстве «Мутарджим».

Секретарь Союза писателей Азербайджана, поэт Салим Бабуллаоглу посвятил эссе новому изданию.

«В спецвыпуске литературы Израиля собраны произведения, как классиков, так и современных авторов. К слову, Азербайджан — это то место, та земля, где никогда не преследовали евреев, вместе с другими народами они всегда жили в мире и любви. Азербайджан также является родиной горских евреев, чьи художественные тексты, а также статьи о них имеют место в данном издании. Команда, сформированная известным переводчиком, литературоведом, главным редактором издания Центра художественного перевода и литературных связей Союза писателей Азербайджана, журнала «Мировая литература» Сейфеддином Гусейнли, и на сей раз удачно справилась со своей задачей, поставила свою подпись под очень важным литературным событием, подготовила очень ценный выпуск журнала, и, конечно, создала новый серьезный источник для исследователей еврейской литературы», — сообщил С.Бабуллаоглу #.