Американский журнал TIME поместил на обложку нового выпуска фото покойной королевы Елизаветы II. Об этом сообщается на сайте издания.
Фотография была сделана в 1968 году британским портретным и военным фотографом Сесилом Битоном, который на протяжении нескольких десятилетий фотографировал членов королевской семьи. На последнем снимке, сделанном Битоном, королева Елизавета II запечатлена в возрасте 42 лет.
На обложке, посвященной памяти королевы, фотография окаймлена не красной, а серебряной рамкой. В последний раз журнал использовал ее для обложки с изображением Барака Обамы.
Впервые Елизавета II появилась на обложке издания в 1929 году как «Принцесса Лилибет». С тех пор, по данным TIME, британская королева появлялась на ней не менее 10 раз. (Газета.Ру)