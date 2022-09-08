Американский журнал TIME поместил на обложку нового выпуска фото покойной королевы Елизаветы II. Об этом сообщается на сайте издания.

На обложке, посвященной памяти королевы, фотография окаймлена не красной, а серебряной рамкой. В последний раз журнал использовал ее для обложки с изображением Барака Обамы.

Впервые Елизавета II появилась на обложке издания в 1929 году как «Принцесса Лилибет». С тех пор, по данным TIME, британская королева появлялась на ней не менее 10 раз. (Газета.Ру)