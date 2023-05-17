Спецпредставитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй отбыл в Украину.

Как сообщает ТАСС, информацию об этом распространил Bloomberg.

По информации, пока не уточнено, встретится ли он с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Ранее официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь сообщил, что спецпредставитель Китая 16-17 мая совершит визит в Украину с двухдневным визитом.

По словам Вэньбиня, Ли Хуэй посетит также Россию, Германию, Польшу и Францию.

Как отметил китайский дипломат, официальный Пекин постоянно внимательно следит за обстановкой в Украине и стремится принимать активное участие в процессе мирного урегулирования этого конфликта.