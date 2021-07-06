МИД Кыргызстана вручил ноту послу Турции в республике Садыку Догану в связи с похищением турецкими властями кыргызского гражданина Орхана Инанды. Об этом во вторник сообщило кыргызское внешнеполитическое ведомство.

«Главе дипломатического представительства Турции вручена нота в связи с проведением турецкой стороной операции по задержанию и доставке в Турецкую Республику гражданина Кыргызской Республики Инанды», — говорится в сообщении. По данным МИД, Бишкек указал на недопустимость подобных действий, которые «грубо нарушают основные принципы и нормы международного права, в том числе в области уважения прав и свобод человека, закрепленные во Всеобщей декларации прав человека и Международном пакте о гражданских и политических правах и других документах».