МИД Кыргызстана вручил ноту послу Турции в республике Садыку Догану в связи с похищением турецкими властями кыргызского гражданина Орхана Инанды. Об этом во вторник сообщило кыргызское внешнеполитическое ведомство.
«Главе дипломатического представительства Турции вручена нота в связи с проведением турецкой стороной операции по задержанию и доставке в Турецкую Республику гражданина Кыргызской Республики Инанды», — говорится в сообщении. По данным МИД, Бишкек указал на недопустимость подобных действий, которые «грубо нарушают основные принципы и нормы международного права, в том числе в области уважения прав и свобод человека, закрепленные во Всеобщей декларации прав человека и Международном пакте о гражданских и политических правах и других документах».
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вчера заявил, что агенты турецкой разведки доставили в страну турецко-кыргызского педагога, исчезновение которого из Бишкека вызвало протесты и опасения за его безопасность.
Глава сети школ «Сапат» в Кыргызстане Орхан Инанды пропал без вести в столице Кыргызстана 31 мая при загадочных обстоятельствах.
На следующий день его машину нашли в центре Бишкека. Двери автомобиля были открыты, но ценные вещи оставались внутри. Его жена предположила, что его держат в посольстве Турции.
Турецкое правительство подозревает Инанды в связях с движением Фетхуллы Гюлена, ответственной за неудачную попытку переворота в 2016 году.
Выступая после заседания кабинета министров, Эрдоган заявил, что национальная разведслужба MIT захватила Инанды и доставила его в Турцию.
Он добавил, что на сегодняшний день более 100 человек, предположительно связанных с движением Гюлена, были похищены из разных стран мира и доставлены в Турцию. (ТАСС-Голос Америки)