Министерство иностранных дел Украины вызвало для разъяснений посла Венгрии в связи с действиями премьер-министра этой страны Виктора Орбана, появившегося на футбольном матче в шарфе с картой Королевства Венгрии времен Первой мировой войны с регионами сегодняшних Украины, Сербии, Австрии, Словакии, Румынии и Хорватии.

«Пропаганда в Венгрии идей ревизионизма не способствует развитию украинско-венгерских отношений. В МИД Украины будет приглашен венгерский посол, в известность которого будет доказана неприемлемость поступка Виктора Орбана», — написал в Facebook спикер украинского ведомства Олег Николенко. По его словам, в Киеве ожидают официальных извинений венгерской стороны и опровержения посягательства на территориальную целостность Украины. (DW)