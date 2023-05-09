Что-то не сложилось со второй армией мира, коей себя позиционирует ВС России, и потому пришлось воззвать к оккультным силам.

Было время, когда патриарх Кирилл взывал к христианскому «джихаду», искренне надеясь покончить с «украинским нацизмом».

Не получилось. То ли Кирилл не слишком рьяно молился, то ли «украинские нацисты» перебили молитвы патриарха, но россиянам пришлось задействовать «тяжелую артиллерию».

В преддверии контрнаступления ВСУ россияне не стали делать ставки на вооруженные силы, и понадеялись на эзотерику.

Тем более, что на потусторонние силы понадеялся сам верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин.

Так, особо не надеясь, на «доблесть» российских вооруженных сил, президент РФ сделал ставку на образ «Спаса Нерукотворного».

Сию икону Владимир Путин подарил группировке войск «Днепр», и начали провозить по ее подразделениям.

«Данный образ — это икона, подаренная верховным главнокомандующим группировке «Днепр». Командование группировки приняло решение пустить ее крестным ходом по частям и соединениями «Днепра». По благословению Святейшего Патриарха Кирилла я сопровождаю эту икону. Мы доставим ее во все части, и на передовой, и в тыловые подразделения, большая, маленькая часть — неважно», — отметил протоиерей Вячеслав.

Для того, чтобы икона побывала во всех подразделениях «Днепра», понадобится больше месяца, пояснил отец Вячеслав. Аналогичная икона была передана президентом в штаб Национальной гвардии «Восток», и позже две иконы должны будут «пересечься» в одной из точек в зоне СВО.

«Естественно, увидеть данный образ, полученный из рук президента, у себя в блиндаже — это почетно и радостно», — добавил протоиерей Вячеслав.

Возможно, «Спас Нерукотворный» спасет жизни, но почему россияне считают, что икона будет на стороне оккупантов?

Кроме того, в российской оккупационной армии, вторгшейся в Украину, есть не только православные. Есть и «кадыровцы», есть буряты, есть башкиры. Так что, одной иконой не ограничиться.

Придется и мусульманскую молитву прочесть, и бурятских шаманов с бубенцами пригласить.

Как бы то ни было, ВС РФ проявили себя во всей красе: убивать мирных украинцев со «Спасом Нерукотворным» — это не рай в загробном мире.

Тем не менее, Путин в погоне за оккультизмом, спародировал Гитлера. Адольф Гитлер был одержим мыслью завладеть «копьем судьбы»- «Копьем Лонгина».

Согласно Евангелию от Иоанна, именно его сотник Лонгин вонзил в подреберье распятого Христа. С тех пор это орудие считается чудодейственной святыней. По легенде, обладатель копья, должен обладать миром.

Ни Гитлер в прошлом веке с «копьем Лонгина», ни Путин в XXI веке с иконой, не в состоянии достичь свой цели. Все же есть правда на земле…