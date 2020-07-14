Спасение утопающих в руках самих утопающих – Где взять медсестру для уколов?

То, что азербайджанская медицина оказалась не подготовлена к борьбе с эпидемией коронавирусной инфекции – это неопровержимый факт. Начиная от управления кризисом, как со стороны отдельных структур правительства, так и министерства здравоохранения и Объединения по управлению территориальными медицинскими объединениями TƏBİB.

Руководство и члены созданного при Кабмине Оперативного штаба и органы управления здравоохранением продемонстрировали полную профнепригодность и служебное несоответствие, тому примеров масса и пишем мы об этом неустанно с самого начала эпидемии, благо названные структуры повод нам подбрасывают с завидным постоянством.

Очередной из них назвала наша постоянная читательница, жительница Баку — N, имя которой по понятным причинам мы не называем. Так, госпожа N подхватила коронавирусную инфекцию и была госпитализирована в одну из новых бакинских клиник, что давало надежду на благоприятный исход. По завершении стационарного этапа лечения пациентка была выписана с рекомендацией продолжить его на дому, врачи прописали ей соответствующие препараты. Все лекарства, семья достала, но вот столкнулась с неожиданной и большой проблемой. Оказалось, что найти медсестру для выполнения назначений негде.

Изначально была уверенность, что, как и положено и как это было раньше, придут с эпикризом в поликлинику, представят выписные документы из больницы и рекомендации стационара по дальнейшему амбулаторному лечению, и поликлиника направит на дом медсестру для выполнения назначенного лечения — установки капельницы, внутривенных и внутримышечных инъекций. Ан нет, поликлиника №1, которая территориально обслуживает адрес проживания пациентки, отказалась направить на дом медсестру, объяснив это тем, что поликлиническая служба обслуживает пациентов только по телефону. Как вы такое представляете вообще? Когда это наша медицина достигла такого уровня, что обслуживает больных дистанционно? Раньше-то нередко даже глядя в глаза больному, опрашивая, пальпируя и простукивая его, нелегко было поставить диагноз, а тут прямо виртуозы какие-то стали – аж уколы на расстоянии научились ставить. Или пока TƏBİB держал поликлиники подальше от борьбы с коронавирусом, у них появилось время для приобретения новых навыков?

Надо бы разобраться. Обратимся к заявлению члена Рабочей группы, созданной Минздравом по поручению Оперативного штаба при Кабмине для оказания помощи поликлиникам по устранению проблем в борьбе с COVID-19 Набиля Сеидова, о чем сообщал Trend 30 июня. Из его слов стало ясно, что наконец-то Минздрав разработал методические рекомендации и «уже во всех районах Баку назначены соответствующие учреждения здравоохранения для выявления, лечения, проведения лабораторных тестов и наблюдения за бессимптомными больными и больными с незначительными симптомами». «Минздравом подготовлены специальные методические рекомендации по обследованию и лечению бессимптомных больных и больных с незначительными симптомами, поликлиникам даны дополнительные инструкции»,- сказал он. Слово лечение выделяем жирным шрифтом, потому что нашу больную после выписки из стационара тоже уже можно считать «больной с незначительными симптомами», которую следовало долечивать на дому.

Далее, по его словам, согласно рекомендациям Минздрава, граждане будут поддерживать связь с соответствующими поликлиниками согласно месту проживания: «Сначала медперсонал поликлиник оценит состояние граждан на наличие жалоб, симптомов или других показателей риска заражения COVİD-19. На основании решения медперсонала для проведения теста PZR и лечения лиц потенциально больных и с риском заражения к ним домой из поликлиник прибудут бригады, где и будут взяты пробы на тестирование. На дому будут наблюдаться все бессимптомные пациенты, и обеспечено лечение больных, легко переносящих болезнь. В случае ухудшения состояния или негативной динамики в их самочувствии они повторно будут обследованы врачами поликлиники, и если будет объективное ухудшение, будут госпитализированы».

Чего уж больше? Если представитель Минздрава говорит о выезде на дом из поликлиник бригад для взятия проб на теститирование и даже лечение на дому, то почему нашей выздоровевшей пациентке было отказано в инъекциях?

Что же касается дистанционного контакта поликлиники с пациентами, то Набиль Сеидов про это конкретно сказал, что наряду с лечением, поликлиники продолжат свою обычную работу: «То есть пациенты, состоящие на диспансерном учете, могут связываться по телефону с поликлиниками, врачами, и, при необходимости, посетить поликлинику и пройти обследование, но считаю целесообразным ограничивать визиты в связи с иными вопросами». И что граждане, позвонив в свои поликлиники, смогут получать соответствующие инструкции и информацию по инфекции и ее профилактике, а также наблюдению и лечению на дому.

Вот так-то. Оказывается, не все так плохо. Поликлиника обязана оказать врачебную помощь пациентам на территории своего обслуживания и, естественно, предоставить медицинскую сестру для проведения внутривенных вливаний и инъекций. Ведение пациентов после выписки из стационаров и контактных лиц, организация стационара на дому является прямой обязанностью поликлинической службы, включая обеспечение медицинской сестрой для проведения назначений. Но, к сожалению, и эта работа, как видно, организована на местах из рук вон плохо, вернее, совершенно проигнорированы рекомендации Минздрава. В результате, нашей семье пришлось самой решать проблему, хорошо еще, что они могли себе позволить это. Что же делать основной массе населения, которое лишено возможности оплачивать услуги частной медсестры? Вопрос, требующий незамедлительного решения. Ведь большинству пациентов после выписки из больницы еще какое-то время требуется продолжение лечения и наблюдение. Минздраву следует срочно проконтролировать исполнение своих рекомендаций на местах. Какой толк, иначе, от стационарного лечения, на которое государство тратит огромные средства, если пациенты после выписки останутся без должного контроля и наблюдения?