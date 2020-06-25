Спасение больных коронавирусом дело рук… членов их семей

24 июня 2020 года заместитель министра здравоохранения Виктор Гасымов заявил о том, что в Азербайджане уже приступили к лечению бессимптомных инфицированных COVID-19 в домашних условиях. Контроль над подобными пациентами осуществляют местные поликлиники, отметил замминистра.

25 июня, уже выступая на брифинге оперативного штаба при Кабинете Министров, заведующая отделом Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Ягут Гараева заявила о том, что те, кто проходит лечение на дому, являются в основном бессимптомными пациентами. «Это, либо больные, которые переносят инфекцию в очень легкой форме. Они не нуждаются в специальном лечении, им не придется приобретать определенный перечень препаратов. Кроме того, надо понимать, что у коронавируса нет специфического лечения», — сказала Ягут Гараева.

Как сообщил # главный инфекционист страны Джалал Исаев, лечение бессимптомных больных будет проходить под контролем участковых врачей.

По словам главного инфекциониста страны, этой категории больных должна быть выделена отдельная комната. «Члены семей должны общаться с ними, надев медицинские маски», — сказал # Джалал Исаев.

«Участковый врач не сможет заниматься лечением коронавируса», — заявил доктор медицинских наук, профессор Адиль Гейбулла.

Как отметил Адиль Гейбулла, для лечения коронавируса в поликлиниках должны быть созданы специальные штабы. «Эти штабы должны быть оборудованы специальным оборудованием. В состав этих штабов должны быть включены врачи и медсестры, которые должны ежедневно проводить общее обследование больного коронавирусом. Эти врачи и медсестры, и члены семей больного коронавирусом должны быть обеспечены соответствующими средствами защиты от коронавируса. Обычные медицинские маски в данном случае ничем не помогут. Я не думаю, что участковые врачи и члены семей больных коронавирусом будут обеспечены такими средствами», — подытожил доктор медицинских наук.

Будет ли проводиться ежедневное медицинское обследование больных коронавирусом? Будут ли врачи и члены семей больного обеспечены средствами защиты от коронавируса?

Для получения ответа на интересующие нас вопросы мы попытались связаться с главой пресс-службы Министерства здравоохранения Парвизом Абубекировым. Однако, как всегда Парвиз Абубекиров не отвечал на звонки.

Тогда мы обратились за ответом к главному врачу поликлиники №9 Тамилле Керимовой.

«Лечение на дому будет происходить следующим образом: «Сами родственники два раза в день будут измерять больному температуру. Если температура больного будет расти, то они сообщат об этом участковому врачу. В этом случае больного поместят или в стационар или же специализированную для борьбы с коронавирусом больницу. Для того, чтобы не заразиться родственникам достаточно надеть обычную медицинскую маску», — сказала # главный врач.

По мнению Тамиллы Керимовой лечение бессимптомных больных коронавирусом на дому намного эффективней, чем лечение в больнице в окружении тяжелобольных.