8 янв. 09:35 Ракета SpaceX успешно вывела на орбиту турецкий спутник связи — ВИДЕО

Американская компания SpaceX осуществила в четверг запуск ракеты-носителя Falcon 9 с турецким спутником связи Turksat 5A. Трансляция велась на сайте SpaceX.

Старт с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) состоялся в 21:14 по времени Восточного побережья США . Ожидается, что спутник начнет работать во второй половине текущего года.

По данным агентства Anadolu, спутник пятого поколения будет эксплуатироваться на протяжении 30 лет. С его помощью будут предоставлять услуги телевизионного вещания на территории Турции, в Европе, на Ближнем Востоке, в Африке, в ряде других регионов.

| 2021-01-08T10:20:17+04:00 8 января 2021, 11:50|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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