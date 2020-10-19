Создание специализированного банка агарной отрасли вновь на повестке

Международная финансовая корпорация (IFC) провела опрос среди финансовых организаций и сельхозучреждений в рамках «Проекта инвестиционной среды и конкурентоспособности агробизнеса в Азербайджане», реализуемого IFC и финансируемого Государственным секретариатом Швейцарии по экономическим вопросам (SECO).

По данным организаторов, опрос выявил изменения в отрасли, связанные с пандемией коронавируса, а также факторы, препятствующие кредитованию селян. В этой связи структура называет две основные причины — сокращение объема продаж сельскохозяйственной продукции главным образом внутри страны, а также отсутствие стабильности на рынке.

Также отмечается, что принимаемые в связи с пандемией решения о смягчении и ужесточении карантина понизили уверенность в функционировании каналов продаж, и это вынудило финансовые организации проявлять осторожность. В текущей ситуации банкам и другим финансовым институтам необходимо выработать соответствующие стратегии, считают аналитики IFC.

Опрос также выявил различное влияние пандемии на производителей, ориентированных на внутренний рынок и экспорт. Скажем, фермеры не могут прогнозировать продажи своей продукции на внутреннем рынке, а потому осторожны в привлечении финансов. Ситуация с реализацией экспортной сельхозпродукции несколько иная. Выгодные цены на внешних рынках на фундук, клубнику, яблоки, нектарины, цитрусовые и т.д. выявили конкурентное преимущество этого направления. Это связано с ростом спроса в мире на продукты, укрепляющие иммунную систему человека, считают в IFC.

Опрос международной структуры о проблемах местного агробизнеса в период пандемии вызывает огромный интерес, поскольку имеющиеся в этой сфере сложности схожи с проблемами, существующими на текущий момент во многих странах, сказал # гостевой профессор Зигенского Университета (Германия) Муслим Ибрагимов.

«Прежде всего, речь о нарушении цепочки поставок, снижении потребления сельхозпродукции, ее переработки в сегменте пищевой промышленности. Упомянутые проблемы – они есть и дают возможность к непосредственному решению. Причины снижения потребления в период пандемии в целом понятны – с одной стороны, это запрет на свадебные торжества, которые способствовали реализации большого количества сельхозпродукции. С другой – ориентированные на экспорт аграрные отрасли тоже отличаются определенной спецификой, что приводит к разделению проблем в этих сегментах», — заметил ученый.

По его словам, пандемия приводит к некоторому изменению производственной структуры пищевой сельхозпродукции, ее экспортной товарной структуры. Конечно же, с точки зрения экспорта, возросший спрос на продукцию, повышающую защитные функции иммунной системы, предполагает возможность специализации в этой конкретной отрасли, особенно в сфере переработки и консервации такой сельхозпродукции. Однако на внутреннем рынке также требуются непосредственные изменения в контексте кредитования, вплоть до создания специализированного банка, а не просто кредитной организации, который будет работать параллельно и в полной связке с Министерством сельского хозяйства и структурой, отвечающей за льготное кредитование сельского хозяйства.

«В этом вопросе специализированный банк должен, конечно же, работать непосредственно с производителями на основе очень глубокого изучения внутреннего рынка для возможности дальнейшего изменения его производственной и потребительской структуры, — продолжил Ибгаримов. – Сама по себе система агробизнеса, с теоретической точки зрения, представляет собой совокупность товарораспределительных цепочек, каждый участник которой имеет свою добавленную стоимость и четко встроен в эту самую цепь, а потому имеет определенную заинтересованность. Чтобы встроиться в эту цепь, были приложены усилия, и разрушение этой цепи сопряжено с негативными последствиями для всех ее участников. Имеется в виду производство в виде готовой сельхозпродукции или сырья, последующее ее хранение, переработка, транспортировка, консервирование и реализация. Поэтому в данной ситуации, конечно же, нужно подключать в эту систему государственные структуры, находящиеся на балансе Министерства сельского хозяйства в сфере государственной торговли и организации закупок. В этом отношении, большую роль имеет гарантированная закупка и обеспечение сельхозпродукцией различных социальных учреждений – школ, детсадов, Министерства обороны и пр.».

Чтобы избежать проблем, сопряженных с товарораспределительной цепочкой, нужно очень аккуратно проводить ее переориентацию на другие точки реализации, говорит собеседник:

«Для того, чтобы провести серьезный анализ внутренней производственной и потребительской структуры, нужно очень тщательно исследовать баланс производства и потребления по каждой продукции, поскольку в производстве участвуют определенные фермерские хозяйства и фирмы. Это нужно для того, чтобы четко определиться с точкой безубыточности этих производственных организаций, понизить издержки и убытки предприятий».