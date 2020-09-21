Современный путинский каннибализм вряд ли станет привлекательным для Европы — Гончар

Член комитета Бундестага по международным делам Вальдемар Гердт от партии «Альтернатива для Германии» (AfD) предложил создать новое добровольное содружество суверенных государств от Владивостока до Лиссабона.

«Долгосрочный мир между Германией и Россией, между Европой и Россией — это единственный шанс для всех нас выстроить безопасное пространство на европейской территории, чтобы обеспечить счастливое будущее нашим детям и внукам. Другого варианта нет. Нам надо выстроить свободное торговое пространство от Лиссабона до Владивостока и создать добровольное содружество суверенных государств, чтобы мы могли развиваться, жить и процветать», — сказал депутат РИА Новости.

При этом он назвал недопустимой политику ухудшения дружеских отношений между Москвой и Берлином.

Речи эти, сами по себе довольно странные на фоне происходящего сейчас между Кремлем и Западом. Отношения, мягко говоря, далеки от нормальных, разговор идет о новых санкциях против РФ, и тут вдруг такая инициатива.

Хотя, этот депутат — от партии AfD, а про нее говорят много интересного — она известна крайне правой программой (некоторые считают ее нацистской) и, кроме того, в прежние годы она не раз подозревалась в связях с Москвой, даже в том, что при ее финансовой поддержке эта партия и смогла дорасти до уровня парламентской. Так может спич депутата тоже прозвучал не случайно, а по команде из Москвы?

Вот как оценили происходящее в комментарии # иностранные эксперты.

Михаил Гончар, президент Центра глобалистики “Стратегия ХХІ”, главный редактор журнала «Черноморская безопасность» (Киев):

— Совершенно не новую идею некоего общего пространства от Лиссабона до Владивостока вытаскивают всякий раз, когда возникает очередной кризис в отношениях Россия – Запад. Причем кризис возникает по вине России (на сей раз – отравление Навального), и через некоторое время, когда ей начинают грозить санкции, как по команде, разношерстные и разнокалиберные политики в Европе начинают “вдруг” вспоминать об этой идее. Конечно, по тому, кто озвучивает те или иные тезисы, можно сделать вывод, кто за этим стоит. В данном случае, не стоит даже тратить время на гипотезы, кто стоит за спичем маргинального политика партии пророссийской ориентации.

Респектабельные немецкие политики, которые еще до недавних пор поддерживали “Северный поток-2” и так называемый прагматизм в отношениях с Россией, сейчас притихли. Некоторые из них даже заговорили о санкциях.

Я бы больше обратил внимание на высказывание ведущего преемника Ангелы Меркель на посту канцлера ФРГ Фридриха Мерца. Он призвал отсрочить строительство газопровода «Северный поток-2» на два года, а там будет видно. Кстати, два года тому назад, когда газопровод начали укладывать, он тоже высказывал сомнения в целесообразности этого проекта для Германии и ЕС.

Не исключает попадания под санкции “Северного потока-2” и министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая тоже относится к числу возможных преемников А.Меркель.

Возвращаясь к идее “от Лиссабона до Владивостока” — она вряд ли будет когда-либо воплощена в жизнь. Потому что общее пространство формируют общие ценности. А они принципиально разные в Европе и в России. И отравление Навального, как и ранее Скрипалей, Гебревых, Литвиненко и убийство Хангошвили — лишние тому подтверждения. Современный путинский каннибализм вряд ли станет привлекательным для Европы. Также вряд ли газ, нефть и деньги будут теми аргументами, которые закроют проблемные вопросы Москвы в Европе. Как раз свежая резолюция Европейского Парламента по “Северному потоку-2” от 17 сентября, принятая 532 голосами “за” при 84 “против” и 72 воздержавшихся, отражает это. Как и открытое письмо, которое тоже появилось 17 сентября за подписью 115 действующих и бывших дипломатов, военных, разведчиков, а также экспертов из США и Европы (автор этого комментария тоже в их числе), в котором содержится призыв использовать все возможные правовые и санкционные инструменты для того, чтобы «Северный поток-2» никогда не вступил в действие, а также принять совместные меры для уменьшения объемов импорта сырой нефти, которую западные страны закупают в российских госкомпаниях.

Путинский режим понимает только силу. Уговоры, как показывают события последних двух десятилетий, на него не действуют. И идею “общего пространства” в Москве трактуют совершенно иначе, чем в Европе – как купленную за нефть и газ индульгенцию на доминирование и произвол России от Лиссабона до Владивостока.

Евген Магда, украинский политолог, директор Института мировой политики (Киев):

— Полагаю, что сегодня в Германии самые разные силы пытаются спасти NordStream2 от замораживания строительства. Одни пытаются сделать это в рамках приличий, другие — подобно упомянутому немецкому парламентарию. Сегодня любое упоминание Европы от Лиссабона до Владивостока означает примирение с агрессивной политикой Кремля, игнорирующего международное право и продолжающего продуцировать гибридные угрозы для Старого Света. Вполне логично, что AfD стала провайдером этих идей.