Совет нацбезопасности США призвал прекратить боевые действия в Ливии

Совет национальной безопасности США призвал стороны ливийского конфликта продолжить переговоры и прекратить боевые действия.

«США выступают решительно против военной эскалации в Ливии — со всех сторон. Мы настоятельно призываем стороны взять на себя обязательство по прекращению огня и немедленно возобновить переговоры. Мы должны основываться на прогрессе, который был достигнут в ходе переговоров в рамках группы 5+5 в ООН, Каирской инициативы и Берлинского процесса», — говорится в заявлении совета в Twitter.(РИА Новости)

| 2020-06-22T12:55:21+04:00 22 июня 2020, 14:54|12345 (Пока оценок нет)
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