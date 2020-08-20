Совбез ООН осудил мятеж в Мали и призвал освободить президента страны

Совет Безопасности ООН обратился к военным мятежникам в Мали с призывом немедленно освободить арестованных официальных лиц и вернуться в их воинские части. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении Совета по итогам экстренной встречи по ситуации в Мали, передает ТАСС.

«Члены Совета Безопасности выразили глубокую обеспокоенность последними событиями в Мали, — отмечается в документе. — Они резко осудили заговор, который произошел 18 августа в малийском городе Кати и привел к аресту мятежниками президента республики, премьер-министра и нескольких членов правительства».

Совет Безопасности призвал мятежников «немедленно отпустить задержанных официальных лиц, не нанося им никакого вреда, и самим вернуться в их воинские части». «Члены Совета также подчеркнули необходимость срочного восстановления в стране правового и конституционного порядка», — указано в заявлении.