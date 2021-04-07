Состояние Илона Маска увеличилось на 6 млрд за сутки

Капитал предпринимателя из США Илона Маска за сутки вырос на 6 млрд долларов на фоне роста стоимости акций производителя электромобилей Tesla. Как сообщает Рен ТВ, об этом свидетельствуют данные рейтинга Forbes Real-Time.

Капитал Маска теперь составляет 169,8 млрд долларов. В настоящее время глава Tesla и SpaceX находится на второй строчке в списке самых богатых людей мира, уступая основателю Amazon Джеффу Безосу, состояние которого составляет 188,6 млрд долларов.

Отметим, что большая часть активов Маска приходится на пакет в Tesla. Ему принадлежит 21% акций компании.

Ранее сообщалось, что капитализация Tesla упала почти на треть из-за снижения стоимости акций. После акции 5 апреля Tesla подорожали на 4,4% — до 691,05 доллара, при этом в ходе предварительных торгов рост достигал 8 процента. В минувшую пятницу компания отчиталась о росте производства и поставок в первом квартале почти вдвое в годовом выражении.