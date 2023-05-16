Состоялось специальное заседание Милли Меджлиса, посвященное 100-летию Общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает АПА, в заседании приняли участие около 30 членов парламентов зарубежных стран, в том числе члены делегаций Арабского парламента, Организации Черноморского экономического сотрудничества, ТюркПА и Межпарламентского союза.

В специальном заседании приняли участие председатели парламентов 12 стран, заместители председателей парламентов 15 стран, представители 4 международных организаций.

Всего в заседании приняли участие 228 иностранных делегатов.