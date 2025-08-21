В Н-ской воинской части Сухопутных войск состоялась экспертная встреча с участием представителей Министерства обороны Азербайджана и делегации НАТО.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Встреча состоялась в соответствии с «Программой сотрудничества по индивидуальному партнерству» между Министерством обороны Азербайджана и НАТО на 2025 год.

На встрече представители Министерства обороны и иностранные эксперты представили брифинги, были даны ответы на интересующие вопросы.

Стороны также проанализировали текущее состояние сотрудничества Азербайджана и НАТО в рамках программы «Концепция оперативных возможностей» (КОВ) и провели обстоятельный обмен мнениями по перспективным вопросам.

В заключение было сделано фото на память, гостям были преподнесены подарки.