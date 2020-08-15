Состоится онлайн — видеомост

14 августа состоялся онлайн-видеомост Баку-Нур-Султан-Москва-Алматы приуроченный к отмечавшемуся 12 августа Международному дню Каспийского моря. Участниками мероприятия стали профессор Бакинского госуниверситета, заведующий кафедрой экономической географии Бакинского государственного университета, доктор наук Чингиз Исмаилов; политолог Замир Каражанов, научный сотрудник Центра изучения Центральной Азии, Кавказа и Урало-Поволжья Института востоковедения РАН Станислав Притчин.

Как известно, международный день Каспийского моря отмечается 12 августа. Традиционно в этот день устраивались крупные саммиты и конференции, посвященные обсуждению региональной проблематики. В новых условиях стороны продолжают рассматривать перспективы сотрудничества уже в онлайн-режиме. Именно этой целью задались участники дискуссии.

Тем не менее, несмотря на введение карантинных мер и ограничение сообщения между странами региона, грузооборот на Каспии продолжает развиваться. Не останавливается и экономическое освоение ресурсной базы, реализуются крупные международные энергопроекты.

По словам бакинского участника мероприятия Чингиза Исмаилова Подписание политико-правовой конвенции по статусу Каспийского моря в августе 2018 года в г.Актау, несомненно, открыло новую страницу во взаимоотношениях стран региона. Ведь, хотим мы того или нет, мы все должны сотрудничать по решению таких проблем, как освоение нефтегазовых ресурсов, сохранение биоразнообразия и охрана окружающей среды, развитие транспортных коммуникаций, расширение культурных связей и т.д. Ухудшение экологического состояния Каспийского моря обуславливает необходимость согласованного решения проблем по снижению стока вредных веществ в водоем. Следует предметно рассмотреть и приступить к созданию межгосударственного механизма мониторинга экологической среды Каспия, чтобы избежать катастрофических последствий для его экологии.

По мнению Станислава Притчина, экономическое сотрудничество на Каспии, взаимодействие в транспортной сфере приобретает в условиях пандемии и постпандемический период особую актуальность. Эксперт отметил, что в свете реализации транспортного коридора Север-Юг предпринимаемые Россией и Азербайджаном усилия по скорейшей реализации данного проекта являются показателем желания этих стран эффективно использовать коммуникационные возможности и повысить их транзитный потенциал. В то же время иранская сторона несколько пассивно подходит к вопросу строительства своего участка железной дороги в рамках проекта Север-Юг, что в целом тормозит его реализацию.

Казахстанский политолог Замир Каражанов отметил, что Каспийская конвенция подписанная в 2018 году в Актау действительно открывает новые возможности, новые горизонты перед каспийскими странами. В то же время нератификация ее со стороны Тегерана несколько тормозит реализацию данную Конвенцию. Тем не менее, даже в этих условиях сотрудничество на Каспии должно продолжаться. По его мнению, следует обратить особое внимание на развитие взаимодействия в вопросах транспорнтно-энергетической политики, в том числе на экстраполяцию этих связей за пределы Каспийского региона. Каражанов отметил, что особый интерес Узбекистана к Каспийскому региону в последние годы красноречиво об этом свидетельствует.